Утвержден проект реконструкции участка Дмитровского шоссе

Проект планировки реконструкции участка Дмитровского шоссе утвердила градостроительно-земельная комиссия Москвы. Также в планах строительство двух развязок: на пересечении Дмитровского шоссе с МКАД и с Долгопрудненским шоссе.

Реконструкция Дмитровского шоссе является одним из мероприятий общегородской программы дорожно-мостового строительства в Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В рамках реконструкции на пересечении Дмитровского шоссе с Долгопрудненским будет построена двухуровневая транспортная развязка. В ее состав войдут новые эстакады по оси Дмитровского шоссе. Также будут оборудованы боковые проезды вдоль эстакады, устроены два проезда по Долгопрудненскому шоссе. В проекте также предлагается строительство 3 надземных пешеходных переходов через Дмитровское шоссе.

Реконструкция Дмитровского шоссе включает расширение до 10 полос в оба направления между развязками на пересечении с Долгопрудненским шоссе и на пересечении с проектируемыми проездами, а также строительство боковых проездов и оборудование заездных карманов.

Кроме того, запланировано строительство эстакады, боковых проездов и разворота по шоссе в сторону центра под эстакадой, снятие нескольких светофорных объектов и организация нового светофорного объекта.

Между развязками на пересечении с подъездной дорогой к поселку Паведники, шоссе будет расширено до девяти полос в оба направления. Также в планах строительство двух внеуличных надземных пешеходных перехода и оборудование четырех заездных карманов.

Кроме того, будет построена развязка в разных уровнях на пересечении Дмитровского шоссе с подъездной дорогой к поселку Паведники, со строительством эстакады по оси Дмитровского шоссе на пересечении с подъездной дорогой к поселку.

Комиссия также утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе.

В целях повышения пропускной способности узла предусмотрено строительство двух направленных левых поворотов в третьем и четвертом уровне и, как следствие, строительство новых трасс для двух других левых поворотов и для трех из четырех правых поворотов.

Также в составе данной работы предлагается строительство подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе у остановочного пункта "Платформа Марк".