Электронные табло на дорогах Москвы транслируют новогодние поздравления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронные табло на дорогах Москвы начали транслировать новогодние поздравления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь участники дорожного движения, помимо привычных сообщений о загруженности улиц, могут увидеть на экранах огромные новогодние открытки.

На них изображена праздничная елка, украшенная красной звездой и шариками, а из-за ели выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Впереди стоят еще один снеговик и собака. Все это дополняет надпись: "С наступающим 2018 годом!"

По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, радовать москвичей и гостей столицы такие открытки будут в предновогодний период и в январские каникулы. Поздравления с Новым годом будут чередоваться с текущей информацией для автомобилистов.

Дорожные табло устанавливают на столичных дорогах в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы. Устройства оперативно сообщают автомобилистам о погодных условиях, расчетном времени в пути до ближайших точек, загруженности участков.

Также они отображают сведения о пробках в баллах, об ограничении или перекрытии дорог, об угнанных автомобилях, а также напоминают о правилах дорожного движения. Всего в городе установлено уже 175 электронных табло.