Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

28 декабря, 08:40

Электронные табло на дорогах Москвы транслируют новогодние поздравления

дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронные табло на дорогах Москвы начали транслировать новогодние поздравления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь участники дорожного движения, помимо привычных сообщений о загруженности улиц, могут увидеть на экранах огромные новогодние открытки.

На них изображена праздничная елка, украшенная красной звездой и шариками, а из-за ели выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Впереди стоят еще один снеговик и собака. Все это дополняет надпись: "С наступающим 2018 годом!"

По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, радовать москвичей и гостей столицы такие открытки будут в предновогодний период и в январские каникулы. Поздравления с Новым годом будут чередоваться с текущей информацией для автомобилистов.

Дорожные табло устанавливают на столичных дорогах в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы. Устройства оперативно сообщают автомобилистам о погодных условиях, расчетном времени в пути до ближайших точек, загруженности участков.

Также они отображают сведения о пробках в баллах, об ограничении или перекрытии дорог, об угнанных автомобилях, а также напоминают о правилах дорожного движения. Всего в городе установлено уже 175 электронных табло.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать