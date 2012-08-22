Калужское, Киевское и Симферопольское шоссе соединят 23 дороги

В Москве начато проектирование 23 дорог, которые будут являться поперечными связками между Калужским, Киевским и Симферопольским шоссе. Речь идет о строительстве дорог на территории новой Москвы.

Кроме того, Калужское шоссе станет 10-полосным, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, подготовка территории начнется уже в этом году, а строительство – в 2013 году.

Заммэра подчеркнул, что основным видом транспорта на территории новой Москвы станет железная дорога. На присоединенной территории планируется запустить скоростные поезда.

"Наша задача - не просто построить железную или автодорогу. Важно, чтобы вложения в инфраструктуру стали источником привлечения дополнительного капитала. Вокруг этой инфраструктуры будут появляться объекты недвижимости и новые рабочие места", – добавил Хуснуллин.

Также на новых территориях будут реконструированы железнодорожные переезды и пути Смоленского и Киевского направлений, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.