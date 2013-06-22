23 июня в центре Москвы ограничат движение из-за проведения выпускных

В центре Москвы ограничат движение в связи с проведением выпускных вечеров. Ограничения затронут улицы Варварка и Ильинка.

Движение ограничат с 20.00 23 июня до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и заблаговременно выбирать маршруты объезда.