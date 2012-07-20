Автобусное сообщение с "новой" Москвой выросло на 20 процентов

Количество отправлений автобусов из Москвы в города, присоединенные к столице, увеличилось на 20%, сообщил директор службы движения ГУП "Мосгортранс" Анатолий Васюков.

Ранее было принято решение сохранить на присоединяемых территориях действующие маршруты общественного транспорта, в том числе восемь из них перевести на обслуживание Мосгортранса.

"С 1 июля мы приняли еще восемь маршрутов, которые обслуживала область. Это автобусы большой вместимости, оборудованные также для граждан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. У нас было 19 автобусов, мы сейчас пустили 21 автобус, и количество отправлений увеличилось на 20% - с 274 до 344", - отметил Васюков.

Чиновник отметил, что сейчас пересматривается организация движения общественного транспорта в Щербинке. В частности, планируется пустить автобусы к важным социальным объектам, которые находятся в городе. В Троицке, по мнению властей, необходимости в появлении новых маршрутов пока нет, но количество автобусов на уже существующих маршрутах будет увеличено, сообщает РИА Новости.