Брусчатка у Баррикадной не является исторически важной - Бирюков

Брусчатка в районе станции метро "Баррикадная" не несет исторической значимости, а работы по ее перекладке все равно необходимо было провести. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы ее делали в конце 30-х годов, потом в 50-х, очередной ремонт был в 1975 году. И по ней уже можно было ехать со скоростью три-пять километров час, машина идет как на волнах", - цитирует РИА Новости слова Бирюкова.

Заммэра отметил, что из-за данных проблем с дорожным покрытием в пробках постоянно стоит Садовое кольцо и выезд со стороны зоопарка. По словам чиновника, именно поэтому было принято решение провести реконструкцию улицы. Однако старый брусчатый камень будет сохранен и вернется на место после выравнивания дороги.

"Безусловно, какое-то количество метров квадратных той брусчатки, которая утратила свою несущую способность, будет заменено на такую же. И мы это будем делать", - пояснил заммэра. Бирюков добавил, что работы по замене брусчатки завершатся до конца года.