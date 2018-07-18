У стадионов "Лужники" и "Спартак" сняли все дорожные ограничения

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У стадионов "Лужники" и "Спартак" сняли ограничения дорожного движения и восстановили прежние схемы движения. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Все ограничения сняты в районе Хамовники. В северном округе все выделенные полосы теперь работают в штатном режиме (только по будним дням). Также в городе восстановили все парковочные места и сняли запреты на стоянку и остановку.

Ранее стало известно, что в столице в ближайшие несколько месяцев появятся еще семь километров выделенных полос. Введение дополнительных "выделенок" увеличит скорость общественного транспорта на этих участках на 30%.