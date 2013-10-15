Дорога из Южного Бутова до Коммунарки будет реконструирована в 2014 г

Правительство Москвы утвердило проект планировки автомобильной дороги из Южного Бутова до автодороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево, сообщает во вторник портал "Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы".

"Реализация предусмотренных проектом мероприятий в 2014 году позволит улучшить транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского административных округов", - сказал в этой связи Сергею Собянину председатель Москомархитектуры Андрей Антипов.

Работы планируется провести на двух участках. Первый - это центральная автодорога в Коммунарке с выходом в Южное Бутово протяженностью 5,25 километра. По словам Антипова, здесь предусматривается расширение проезжей части до шести полос в оба направления, от Калужского шоссе до "Квартала А101".

Протяженность второго участка составляет 1,24 километра. Это часть трассы от Центральной автодороги в поселке Коммунарка до улицы Академика Понтрягина, сказал глава Москомархитектуры.

По его словам, здесь запланирована прокладка четырехполосной дороги от Центральной автодороги до улицы Академика Семенова. На следующем участке - до улицы Ахмата-хаджи Кадырова - проезжую часть намечено расширить до четырех полос.

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