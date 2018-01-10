Участок Северо-Восточной хорды в районе Вешняки запустят до конца года

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Участок Северо-Восточной хорды между Открытым шоссе и МКАД в районе Вешняки планируют открыть до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента строительства.

"Уже до конца 2018 года автомобилисты смогут воспользоваться участком Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки", – цитирует Агентство "Москва" главу ведомства Андрея Бочкарева. Он также уточнил, что строительство участков хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, а также от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки должно завершиться в июле–сентябре текущего года.

Как подчеркнули в департаменте, в настоящее время участки СВХ от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и далее – до Щелковского шоссе почти завершены.

По данным ведомства, на участке от Щелковского шоссе до Открытого шоссе будет построено 5,5 километра дорог, включая три эстакады общей протяженностью около 3,4 километра. Кроме того, свыше 12 километров новых дорог, в том числе шесть эстакад, появятся на участке от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность пешеходов и жителей района Вешняки, там также оборудуют три пешеходных перехода и более 1,5 километра шумозащитных экранов.

Бочкарев напомнил, что, по словам Сергея Собянина, участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки поможет лучше распределить транспортные потоки, снизив нагрузку на центр столицы и такие крупные магистрали, как Рязанский проспект, Шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Открытое шоссе и восточную часть МКАД.

В ноябре 2017 года в Стройкомплексе сообщили о завершении бетонных работ на эстакадах СВХ от Щелковского до Открытого шоссе. Уточнялось также, что полностью работы на данном участке планируют выполнить в четвертом квартале 2018 года.

Подробнее о том, как Северо-Восточная хорда изменит транспортную ситуацию в столице, сделав МКАД свободнее на четверть, читайте в материале портала Москва 24.