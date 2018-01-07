Ряд улиц в Москве перекроют с 10 января из-за инженерных работ

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
В центре Москвы с 10 января ограничат движение на нескольких улицах из-за инженерных работ, cообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Две полосы перекроют на 2-й Брестской улице от дома 37, стр 1 до дома 21/27, стр. 2. По одной полосе перекроют на улице Юлиуса Фучика в районе пересечения со 2-й Брестской улицей и на Васильевской улице в районе пересечения со 2-й Брестской.
Ограничения вводятся по 20 февраля, а также с 25 марта по 1 июня. Кроме того, 1 полосу перекроют на улице Гашека от дома 2, стр 1 до дома 9, стр 1. Ограничение вводят с 10 по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня.
Фото: информационный центр ДТиРДТИ
В поселке Толстопальцево на западе Москвы также ограничат движение из-за работ на инженерных сетях.
Движение ограничат на одной полосе на:
Фото: информационный центр ДТиРДТИ
C 10 января по 1 августа перекроют одну полосу на на северо-востоке столицы на Стартовой улице от дома 1, стр. 1 до вл. 79 по Анадырскому проезду. Здесь также пройдет реконструкция инженерных сетей.
С 15 января по 15 марта частично перекроют полосу на Изумрудной улице от дома 52 до пересечения с Норильской улицей. C 1 февраля по 1 сентября перекроют полосу на Челюскинской улице от дома 2 до дома 6, корп. 1.
Фото: информационный центр ДТиРДТИ
Движение транспорта также ограничат на ряде улиц на юго-западе столицы с 11 января из-за инженерных работ.
"Ограничение движения будет введено в связи с проведением работ на инженерных сетях с 11 января по 30 июля на участке ул. Академика Семенова от ул. Александры Монаховой до ул. Академика Понтрягина", – говорится в сообщении.
Также ограничат участки на улице Остафьевская от улицы Академика Понтрягина до Чечерского проезда. Движение по улице Академика Понтрягина от улицы Остафьевская до улицы Академика Семенова ограничат со 2 февраля по 30 июня. Уточняется, что ограничения будут круглосуточными с поэтапным занятием одной полосы в каждом направлении.
Фото: информационный центр ДТиРДТИ
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