Ряд улиц в Москве перекроют с 10 января из-за инженерных работ

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В центре Москвы с 10 января ограничат движение на нескольких улицах из-за инженерных работ, cообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Две полосы перекроют на 2-й Брестской улице от дома 37, стр 1 до дома 21/27, стр. 2. По одной полосе перекроют на улице Юлиуса Фучика в районе пересечения со 2-й Брестской улицей и на Васильевской улице в районе пересечения со 2-й Брестской.

Ограничения вводятся по 20 февраля, а также с 25 марта по 1 июня. Кроме того, 1 полосу перекроют на улице Гашека от дома 2, стр 1 до дома 9, стр 1. Ограничение вводят с 10 по 20 февраля и с 25 марта по 1 июня.

Фото: информационный центр ДТиРДТИ

В поселке Толстопальцево на западе Москвы также ограничат движение из-за работ на инженерных сетях.

Движение ограничат на одной полосе на:



Советской улице в районе пересечения с Интернациональной улицей;

Интернациональной улице от Советской улицы до дома 20;

Интернациональной улице в районе пересечения с дублером Боровского шоссе;

Изваринской улице в районе пересечения с дублером Боровского шоссе;

Октябрьской улице в районе пересечения с дублером Боровского шоссе.

Фото: информационный центр ДТиРДТИ

Ограничения вводятся с 10 по 30 января и с 15 по 30 мая.

C 10 января по 1 августа перекроют одну полосу на на северо-востоке столицы на Стартовой улице от дома 1, стр. 1 до вл. 79 по Анадырскому проезду. Здесь также пройдет реконструкция инженерных сетей.

С 15 января по 15 марта частично перекроют полосу на Изумрудной улице от дома 52 до пересечения с Норильской улицей. C 1 февраля по 1 сентября перекроют полосу на Челюскинской улице от дома 2 до дома 6, корп. 1.

Фото: информационный центр ДТиРДТИ

Движение транспорта также ограничат на ряде улиц на юго-западе столицы с 11 января из-за инженерных работ.

"Ограничение движения будет введено в связи с проведением работ на инженерных сетях с 11 января по 30 июля на участке ул. Академика Семенова от ул. Александры Монаховой до ул. Академика Понтрягина", – говорится в сообщении.

Также ограничат участки на улице Остафьевская от улицы Академика Понтрягина до Чечерского проезда. Движение по улице Академика Понтрягина от улицы Остафьевская до улицы Академика Семенова ограничат со 2 февраля по 30 июня. Уточняется, что ограничения будут круглосуточными с поэтапным занятием одной полосы в каждом направлении.