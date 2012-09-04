Эстакада возле "Москва-Сити" обойдется в 3,5 млрд рублей

На строительство железнодорожной эстакады возле делового центра "Москва-Сити" власти потратят более 3,5 млрд рублей. В настоящий момент объявлен открытый конкурс на получение строительного подряда.

Итоги тендера подведут 16 октября, сообщается на сайте бюллетеня оперативной информации "Московские торги".

Работы, которые займут около полутора лет, планируется проводить в два этапа.



В ходе строительства будет разобрана железнодорожная насыпь малого кольца МЖД и проведен демонтаж западного путепровода.

Кроме того, строители реконструируют часть Дорогомиловского моста, построят северный съезд с третьего транспортного кольца к деловому центру, а также продлят Краснопресненскую набережную.