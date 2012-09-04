Эстакада возле "Москва-Сити" обойдется в 3,5 млрд рублей

04 сентября 2012, 15:31
На строительство железнодорожной эстакады возле делового центра "Москва-Сити" власти потратят более 3,5 млрд рублей. В настоящий момент объявлен открытый конкурс на получение строительного подряда.
Итоги тендера подведут 16 октября, сообщается на сайте бюллетеня оперативной информации "Московские торги".
Работы, которые займут около полутора лет, планируется проводить в два этапа.
В ходе строительства будет разобрана железнодорожная насыпь малого кольца МЖД и проведен демонтаж западного путепровода.
Кроме того, строители реконструируют часть Дорогомиловского моста, построят северный съезд с третьего транспортного кольца к деловому центру, а также продлят Краснопресненскую набережную.
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