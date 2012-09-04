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Москва 24

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Город

04 сентября 2012, 15:31

Эстакада возле "Москва-Сити" обойдется в 3,5 млрд рублей

дороги Москва-Сити бизнес наземный транспорт проекты дорожные работы трафик власть ж/д и вокзалы

На строительство железнодорожной эстакады возле делового центра "Москва-Сити" власти потратят более 3,5 млрд рублей. В настоящий момент объявлен открытый конкурс на получение строительного подряда.

Итоги тендера подведут 16 октября, сообщается на сайте бюллетеня оперативной информации "Московские торги".
Работы, которые займут около полутора лет, планируется проводить в два этапа.


В ходе строительства будет разобрана железнодорожная насыпь малого кольца МЖД и проведен демонтаж западного путепровода.

Кроме того, строители реконструируют часть Дорогомиловского моста, построят северный съезд с третьего транспортного кольца к деловому центру, а также продлят Краснопресненскую набережную.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"
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