14 декабря 2012, 14:56Спорт
Чемпионка России по спортивной ходьбе дисквалифицирована за допинг
Чемпионка России по спортивной ходьбе Татьяна Минеева дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов. В допинг-пробе спортсменки обнаружили повышенное содержание гемоглобина.
Спортсменка была дисквалифицирована "на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта", сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Срок дисквалификации спортсменки составляет два года. Все результаты Минеевой после 12 июля 2011 года аннулированы.
Отметим, что Минеева стала чемпионкой России на первенстве страны в июне 2011 года.
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