Чемпионка России по спортивной ходьбе дисквалифицирована за допинг

Чемпионка России по спортивной ходьбе Татьяна Минеева дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов. В допинг-пробе спортсменки обнаружили повышенное содержание гемоглобина.

Спортсменка была дисквалифицирована "на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта", сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Срок дисквалификации спортсменки составляет два года. Все результаты Минеевой после 12 июля 2011 года аннулированы.

Отметим, что Минеева стала чемпионкой России на первенстве страны в июне 2011 года.