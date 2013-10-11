В Обухово возбудили административные дела против управляющей компании

Госжилинспекция Московской области проверила деятельность управляющей организации Ногинского района, в ведении которой находится 119 жилых домов в городском поселении Обухово. По итогам проверки возбуждено 10 административных дел в отношении компании.

Выяснилось, что 43 многоквартирных дома нуждаются в ремонте, у 19 из них не приведена в порядок кровля. Управляющая компания неоднократно нарушила требования законодательства в сфере технического содержания и ремонта внутридомового газового оборудования, а также требования в области энергосбережения.

В 2013 году "Управляющая компания "Обухово"" привлекалась к административной ответственности уже 17 раз.