Посольство России в Непале эвакуировано из-за землятресения

Российские дипломаты не пострадали от нового землетрясения в Непале

Российские дипломаты не пострадали в результате нового землетрясения, которое произошло утром 12 мая в Непале. Из-за подземных толчков посольство России было эвакуировано, передает телеканал "Москва 24".

Есть ли в опасной зоне российские путешественники, пока неизвестно, но шансы на это невелики, считают в Ростуризме. Ранее соотечественников эвакуировали спецбортом МЧС.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 7,4 баллов. Жертвами нового удара стихии стали 42 человека, пострадали больше тысячи человек.

Напомним, разрушительное землетрясение недалеко от Катманду произошло 25 апреля. По последним данным, в результате того удара стихии общее число погибших превысило 8 тысяч человек.