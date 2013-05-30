В лагерях Подмосковья выявили 200 нарушений пожарной безопасности

Все подмосковные детские лагеря оборудуют автоматической пожарной сигнализацией, а на объектах с круглосуточным пребыванием создадут добровольные пожарные дружины. Кроме того, в начале каждой смены будут проводить тренировки по эвакуации детей и персонала.

Такие решения были приняты по итогам заседания комиссии по ЧС Московской области. Как сообщает главное управление по информационной политике региона, после трагедии в психиатрической больнице вопрос пожарной безопасности в социально-значимых объектах находится на личном контроле у врио губернатора Андрея Воробьева.

Как рассказал замначальника ГУ ПЧС по Московской области Федор Замышляев, на сегодня уже проверены все оздоровительные лагеря региона, установлена автоматическая пожарная сигнализация, обработаны огнезащитным составом деревянные части строений, чердаки и подвалы.

Принять детей готовы 1145 лагерей. Однако во время проверок было выявлено 189 нарушений противопожарной безопасности. Так, в недавно отремонтированном лагере "Родник" было выявлено 13 нарушений, тогда как до ремонта их было всего 5. Как заявил зампредседателя регионального правительства Дмитрий Пестов, на главах и председателях КЧС всех муниципальных образований области лежит личная ответственность за безопасность детей в лагерях.