Воспитанники футбольной школы "Чертаново" выиграли "Кубок Локомотива"

Юные воспитанники футбольной школы "Чертаново" одержали победу на турнире "Кубок Локомотива", который проводился среди игроков 2005 года рождения. Соревнования проходили в черкизовском манеже железнодорожников.

На групповом этапе футболисты "Чертаново" одержали три победы над своими сверстниками из "Локомотива" (4:3), "Спартака" (4:0) и "Динамо" (5:1), а в финале соревнования одолели московских армейцев со счетом 4:2, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Третье место удалось занять футболистам столичного "Локомотива".

Отметим, что в розыгрыше приняли участие практически все сильнейшие детские команды столицы.

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