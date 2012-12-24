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Новости

24 декабря 2012, 08:26

Общество

У мусорных контейнеров в ЮВАО нашли задушенного младенца

На юго-востоке Москвы у мусорных контейнеров, расположенных у дома номер 6 по улице Гурьянова, нашли тело новорожденного ребенка со следами удушения. Мальчика положили в коробку.

На момент обнаружения смерть наступила около суток назад, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Добавим, что полицейские разыскали предполагаемую мать умершего младенца. Сейчас ведется расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

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