В парке Горького открылся клуб для мам-фрилансеров

В "Зеленой школе" парка Горького для мам-фрилансеров открылся клуб "Мамалыш". Он работает по будням с 11 до 14 часов. В нем можно передать детей в надежные руки и тут же поработать или посмотреть фильм. В клубе устраиваются лекции, встречи с психологами и знаменитыми мамами, которые делятся опытом, как совместить карьеру и семью. Проводятся также совместные игры для мам и малышей. Один день в клубе стоит 400 рублей, абонемент на 1 месяц - 4000 рублей.

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