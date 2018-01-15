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Карты и брелоки "Москвенок" объединили с приложением "Тройка". Всего изготовлено около четырех тысяч таких карт и брелоков, часть из них уже поступила в продажу.

"У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет “Тройки” или записать любой тип проездного можно в кассах метро, через мобильное приложение “Метро Москвы”, а также с помощью сервиса онлайн-пополнения в разделе “Услуги” на сайте mos.ru", – рассказал первый заместитель начальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает портал мэра и правительства Москвы.

С помощью новых функций дети смогут не только проходить в школу, выходить из нее и покупать еду в буфете, но и ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Отмечается, что приобрести новинку можно в интернет-магазинах. После покупки совмещенной карты родителям необходимо обратиться в образовательную организацию для привязки гаджета к лицевому счету пользователя "Москвенка". Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему "Проход и питание".

Пополнить лицевой счет "Москвенка" пользователи могут также на портале mos.ru, через приложение "Госуслуги Москвы", со счета мобильного телефона и наличными через отделения и терминалы банков.

Ранее сообщалось, что электронными браслетами "Москвенок" для прохода в школу и покупки еды в столовой пользуются почти 38 тысяч столичных детей. Гаджеты начали раздавать в сентябре 2016 года, их используют наравне с уже привычными карточками.

В общей сложности с сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тысяч браслетов. Кроме того, родители самостоятельно купили еще 18,8 тысячи гаджетов. Заказы на их изготовление принимают в подведомственной департаменту образования города Москвы структуре – ТемоЦентре.

Система "Проход и питание" действует в школах столицы с 2012 года. При входе в школу ученики отмечаются на турникетах браслетами и карточками. Они также оплачивают покупки по безналичному расчету в столовой или буфете. Родители при этом получают уведомления о посещении и питании детей. Взрослые могут блокировать покупку определенных продуктов, которые считают вредными для ребенка, а также устанавливать лимит на дневные траты школьника.