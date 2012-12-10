Для молочных кухонь Москвы закупят детское питание на 2,5 млрд рублей

10 декабря 2012, 15:26
Столичные власти объявили торги на поставку детского питания для молочных кухонь в 2013 году.
Согласно условиям аукциона, для детей с 8 месяцев необходимо будет поставлять стерилизованное молоко, обогащенное витаминами А и С, кефир и биокефир, обогащенный пробиотическими культурами. Для детей до полугода - кисломолочные смеси, а для детей старше 6 месяцев – творог.
Заказ также включает смеси для детского питания от 0 до 6 и от 6 до 12 месяцев, а также молочный сухой напиток с пребиотиками для питания детей с 12 месяцев, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Всего необходимо поставить более 209 тысяч единиц продукции. На эти цели из бюджета выделено более 2,5 миллиардов рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 9 января 2013 года. Аукционы назначены на 14 января.
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