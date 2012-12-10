Для молочных кухонь Москвы закупят детское питание на 2,5 млрд рублей

Столичные власти объявили торги на поставку детского питания для молочных кухонь в 2013 году.

Согласно условиям аукциона, для детей с 8 месяцев необходимо будет поставлять стерилизованное молоко, обогащенное витаминами А и С, кефир и биокефир, обогащенный пробиотическими культурами. Для детей до полугода - кисломолочные смеси, а для детей старше 6 месяцев – творог.

Заказ также включает смеси для детского питания от 0 до 6 и от 6 до 12 месяцев, а также молочный сухой напиток с пребиотиками для питания детей с 12 месяцев, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Всего необходимо поставить более 209 тысяч единиц продукции. На эти цели из бюджета выделено более 2,5 миллиардов рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 января 2013 года. Аукционы назначены на 14 января.