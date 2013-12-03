Двое детей пропали в Подмосковье

В Подмосковье накануне пропали двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Первое заявление о пропаже 13-летнего мальчика в Подольске поступило 2 декабря в 11.15. По данным полиции, это уже не первый случай, когда мальчик ушел из дома. Пропавшему ребенку на вид 15-16 лет, европейской внешности, рост 170-173 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки, черную футболку, серую толстовку, черные кроссовки.

Второй ребенок - девочка 9 лет - пропала в Балашихе. Утром 2 декабря она ушла в школу и не вернулась.

В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по поиску пропавших детей. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребят, просьба незамедлительно сообщать по телефонам отделений милиции или по телефону 02.