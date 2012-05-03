В Москве 5 мая стартует велогонка "Пять колец Москвы"

В Москве 5 мая на велотрассе "Крылатское" на улице Крылатские Холмы начнется международная шоссейная многодневная велогонка "Пять колец Москвы". Об этом сообщает сайт Департамента физической культуры и спорта.

Мероприятие пройдет в пять пять этапов и продлится пять дней. 174 гонщика из 29 национальных команд преодолеют 728,7 километров. В велогонке 2012 года примут участие спортсмены из России, Словакии, Латвии, США, Словении, Греции, Турции, Узбекистана, Германии, Белоруссии, Украины, Сербии и Казахстана. Россию представят гонщики из 12 спортивных клубов, в том числе - из континентальных команд "Итера-Катюша" и "Русвело".

"Пять колец Москвы" - одна из старейших в мире велогонок и уступает по возрасту лишь знаменитой "Тур де Франс" и однодневной гонке "Париж - Рубэ". Она стала преемницей традиционной однодневной гонки по Садовому кольцу, которая впервые была проведена в 1920 году.

С 1992 года велогонка "Пять колец Москвы" проходит в формате многодневного велотура, а с 2000 года соревнование входит в календарь шоссейных гонок Международного союза велосипедистов (UCI). Ей присвоен статус 2.2, соответствующий ведущим велогонкам европейского уровня. Это означает, что успешное участие в данных соревнованиях позволяет гонщикам и их командам набирать очки в европейском рейтинге.

Организатором мероприятия выступает Федерация велосипедного спорта России при поддержке Правительства Москвы и Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Программа гонки:

5 мая. "Крылатское кольцо"

1 этап. Групповая гонка - 149,6 километра (11 кругов х 13,6 километра)

Старт и финиш - велотрасса "Крылатское" - ул. Крылатская - велотрасса "Крылатское". Начало гонки в 12:00, окончание - в 16:30.

6 мая. "Кремлевское кольцо"

2 этап. Групповая гонка - 135 километров (30 кругов х 4,5 километра)

Старт и финиш - "Театральная площадь". Начало гонки в 17:00, окончание - в 20:00.

7 мая. "Крылатское кольцо"

3 этап. Групповая гонка - 163,2 километра (12 кругов х 13,6 километра)

Старт и финиш - велотрасса "Крылатское" - ул. Крылатская - велотрасса "Крылатское". Начало гонки в 12:00, окончание - в 16:30.

8 мая. "Воробьевское кольцо"

4 этап. Групповая гонка - 151,3 километра (17 кругов х 8,9 километра)

Старт и финиш - ул. Косыгина - Воробьевская набережная - ул. Косыгина до Ленинского проспекта - ул. Косыгина. Начало гонки в 12:00, окончание - в 16:30.

9 мая "Садовое кольцо"

5 этап. Групповая гонка - 129,6 километра (8 кругов х 16,2 километра)

Старт и финиш - "Садовое кольцо" (Зубовский бульвар). Начало гонки в 16:00, окончание - в 20:30.