В интернете появились объявления о продаже олимпийских купюр

Фото: ИТАР-ТАСС

Читательница M24.ru Екатерина пишет, что уже целую неделю не может найти в банках Москвы олимпийскую 100 рублевую купюру.

"Ее нигде нет в свободной продаже, но она есть на сайте "Авито". Они выпущены тиражом 20 миллионов экземпляров. Возникает вопрос: кто и как в таком объеме смог выкупить олимпийские купюры? Настоящие ли они на данном сайте?", - пишет нам читательница.

