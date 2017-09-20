В Госдуму внесли проект закона о назначении россиянам выплат с нефтяных доходов

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о равном распределении между большинством граждан страны части доходов федерального бюджета от платежей от добычи полезных ископаемых. Данные опубликованы в базе Госдумы. В большей мере проект касается официально работающих граждан и пенсионеров.

За первый финансовый год нужно будет распределить 20 процентов от платежей, поступивших от пользователей недр по добыче полезных ископаемых. Речь идет в том числе о налогах и сборах. Порядок получения доли будет устанавливать правительство.

Доли могут достаться гражданам, которые не менее девяти месяцев официально работали или состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице, а также пенсионеры с трудовым стажем не менее пяти лет. В 2018 году каждый, кто подходит под эти критерии, сможет получить около 10 тысяч рублей.

На проект дали отрицательное заключение, так как предлагаемые изменения не касаются предмета правового регулирования закона о недрах, в который вносятся. Доходы федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами – один из основных источников доходов бюджета РФ. Часть этих средств на обеспечение государственных функций, включая охрану прав и свобод, формирование Резервного фонда и ФНБ.

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