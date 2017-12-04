ВТБ 24 сообщил о технических проблемах при операциях с картами

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Банк "ВТБ 24" предупредил клиентов о возможных ошибках в операциях по картам в терминалах сторонних кредитных организаций. Соответствующее сообщение транслирует автоответчик в колл-центре банка.

Уточняется, что проблемы возникли по независящим от компании причинам. "В банке ВТБ не наблюдается проблем в работе POS-терминалов, все системы функционируют в штатном режиме", – цитирует сотрудников пресс-службы банка РИА Новости.

Ранее о проблемах при совершении операций по картам предупреждал "Сбербанк" Кредитная организация уже восстановила работу пластика в штатном режиме.