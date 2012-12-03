03 декабря 2012, 12:47Экономика и предпринимательство
Москва сэкономила 1,2 млрд руб. на торгах на поставку медоборудования
Столичные власти подвели итоги открытых конкурсов на поставку, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для оснащения лечебно-профилактических учреждений здравоохранения. В ходе торгов городской бюджет сэкономил 1,221 млрд рублей, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
В частности, в больницы и поликлиники столицы будут поставлены системы ультразвуковой диагностики; стоматологическое и лабораторное оборудование; оборудование для неонатологии; автоматические преаналитические станции; диагностическое оборудование; оборудование для клинических исследований лабораторных центров; аналитические системы автоматизации лабораторных центров, а также микробиологические анализаторы.
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