09 сентября 2013, 18:44

В Парке Горького состоится студенческий праздник "День Вышки"

10 сентября в парке Горького пройдет студенческий праздник, организованный Высшей Школой Экономики. На нем можно будет лучше узнать Вышку, почувствовать себя частью университетского сообщества и окунуться в студенческую жизнь.

В программе "Дня Вышки" – дни открытых дверей всех факультетов, торжественное посвящение в первокурсники, встреча выпускников, спортивно-развлекательные конкурсы. Также будет работать зона активного отдыха и концертная площадка.

В рамках празднования преподаватели и приглашенные гости прочитают лекции под открытым небом: будут работать три лектория "Нация и культура", "Взгляд в будущее" и "Новации и градации".

Так, гости праздника ожидают выступления главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, историк и публицист Алексей Муравьева и других. Кроме того, во время работы лектория "Новации и градации" пройдет презентация Лицея НИУ ВШЭ и книги "Ученики об учителях".

