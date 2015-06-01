Дачники смогут уточнить границы своих участков бесплатно

Дачники смогут уточнить границы своих земельных участков

Дачники смогут уточнить границы своих земельных участков. Это касается тех собственников, у кого наделы внесены в Госкадастр без детального обмера или вообще не зарегистрированы.

Комплексные кадастровые работы начинают проводить 1 июня по всей России. Для граждан эта процедура будет бесплатной. Даты начала обмеров земли необходимо уточнять в своем муниципалитете. Оспорить установленные границы можно в суде.

Точное описание участков потребуется к 1 января 2018 года. После этого купить, продать или подарить землю без детальных сведений будет невозможно, сообщает телеканал "Москва 24".