Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2015, 09:14

Город

Дачники смогут уточнить границы своих участков бесплатно

Дачники смогут уточнить границы своих земельных участков

Дачники смогут уточнить границы своих земельных участков. Это касается тех собственников, у кого наделы внесены в Госкадастр без детального обмера или вообще не зарегистрированы.

Комплексные кадастровые работы начинают проводить 1 июня по всей России. Для граждан эта процедура будет бесплатной. Даты начала обмеров земли необходимо уточнять в своем муниципалитете. Оспорить установленные границы можно в суде.

Точное описание участков потребуется к 1 января 2018 года. После этого купить, продать или подарить землю без детальных сведений будет невозможно, сообщает телеканал "Москва 24".

дача земельные участки собственность кадастр

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика