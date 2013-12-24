В столичном цирке состоится новогоднее шоу "Звезда для моей мамы"

24 декабря Цирк танцующих фонтанов "Аквамарин" представит волшебную зимнюю сказку - шоу "Звезда для моей мамы". Вы попадете в страну Фантазии, в которой разыграется нешуточная борьба между виртуальной реальностью и живым воображением. Впервые встретятся Дед Мороз и Санта-Клаус, чтобы зажечь самую удивительную елку не только в зале, но и на огромном водном экране.

В течение шоу сменятся более 500 различных танцевальных комбинаций. В этом сезоне фонтанный комплекс цирка был дополнен новинкой – огромным водным экраном. В фойе, как всегда посетителей ждет большой цирковой карнавал с сюрпризами, играми и развлечениями, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Юных зрителей ждет соревнование по скоростному наряжанию елки, гонки на санках, сражение на снежках, а также коллективная лепка снеговика. Всем посетителям выдадут бесплатные мороженое и фотографию. Кроме того, всех зрителей ждет экскурсия по уникальному музею клоунов – несколько тысяч экспонатов со всего мира.

С подробностями можно ознакомиться на сайте цирка. Начало - в 12.00.