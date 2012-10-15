На железнодорожной станции в Москве разлилась ртуть

В понедельник, 15 октября на платформе железнодорожной станции Москва-Товарная-Павелецкая произошел очаговый разлив ртути. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 16 чесов.

На платформу вылилось 100-150 граммов ртути на площади 30 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы, на месте происшествия работали спасатели, сотрудники лаборатории Управления мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС, а также пожарные.

Место было оцеплено, проведена демеркуризация. В итоге превышений ПДК зафиксировано не было. Собранную ртуть отправили на экспертизу, передает РИА Новости.

Происшествие не повлияло на движение поездов.