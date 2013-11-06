На Ярославской улице упали дерево и столб

Читатель M24.ru сообщает, что на Ярославской улице, дом 10, корпус 4 упали дерево и столб освещения.

"Это не первый случай. Деревья здесь прогнившие внутри, рано или поздно их ждет та же участь", - негодует читатель.

Возможно, это связано также с резким ухудшением погодных условий в Москве, усилением ветра до 15 метров в секунду. Сегодня в столице было объявлено штормовое предупреждение.

