Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2013, 11:11

Строительство и реконструкция

Освобожден от должности зампредседателя Москомэкспертизы

Заместитель председателя Москомэкспертизы Сергей Макаров освобожден от должности по собственному желанию, соответствующее распоряжение подписал 14 октября Сергей Собянин. Об этом во вторник сообщается на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До поступления на городскую госслужбу в Москве Макаров работал, в частности, в Счетной палате РФ, а также в Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совфеда.

Сайты по теме

чиновники назначения увольнения строительство и реконструкция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика