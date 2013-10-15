15 октября 2013, 11:11Строительство и реконструкция
Освобожден от должности зампредседателя Москомэкспертизы
Заместитель председателя Москомэкспертизы Сергей Макаров освобожден от должности по собственному желанию, соответствующее распоряжение подписал 14 октября Сергей Собянин. Об этом во вторник сообщается на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
До поступления на городскую госслужбу в Москве Макаров работал, в частности, в Счетной палате РФ, а также в Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совфеда.
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