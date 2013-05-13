В Коммунарке построят деловой центр для сотрудников госаппарата

В Подмосковье построят деловой центр для сотрудников госаппарата

В поселке Коммунарка построят деловой центр для органов государственной власти. Площадь центра составит три миллиона квадратных метров, в него войдут административные объекты, учебные и медицинские учреждения.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, за МКАД могут переехать сотрудники госаппарата, если будет соответствующее распоряжения. Он отметил, что все необходимые сети и коммуникации будут подготовлены в течение трех лет. Чиновник добавил, что если переезда не случится, земли выставят на продажу.

С идеей разместить правительственный центр на присоединенных территориях выступил Дмитрий Медведев в 2011 году, на тот момент являющийся президентом России. Позже глава комиссии по созданию парламентского центра Владимир Ресин выделил среди рассматриваемых площадок участок в районе Коммунарки. Однако в тот момент большинство депутатов высказались против переезда за МКАД.

Кроме того, о переезде некоторых городских структур в Новую Москву говорил мэр столицы Сергей Собянин.