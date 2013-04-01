Форма поиска по сайту

01 апреля 2013, 13:27

Политика

Кадыров предлагает лишить чиновников поездок за рубеж

Рамзан Кадыров предлагает запретить госслужащим заграничные поездки

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает запретить чиновникам выезжать за рубеж. Свою идею он предлагает вынести на обсуждение. При этом речь не идет о правительственных контактах или государственных визитах, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

"Люди, которые занимали очень высокие посты, имели доступ практически ко всей информации, покинув свой пост, сразу находят приют в Лондоне или Вашигтоне. И днем и ночью оттуда критикуют Россию", - пояснил Каримов.

Так, Рамзан Кадыров привел в пример Бориса Березовского, в сейфах которого могли остаться бумаги с государственными тайнами, или бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который мог вывезти служебные сведения. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков также значится в "списке подозреваемых".

