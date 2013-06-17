Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 19:17

Спорт

Россияне завоевали бронзу на престижном турнире по бадминтону

В Индонезии завершился Открытый чемпионат Индонезии по бадминтону. Россияне Иван Созонов и челябинец Владимир Иванов заняли третье место.

Россияне успешно стартовали на турнире, обыграв в первом раунде датчан Бо/Могенсен, а затем вышли в полуфинал, сообщает пресс-служба Москомспорта.

В полуфинале россияне потерпели поражение от будущих победителей турнира - индонезийской пары Ахсан/Сетиаван со счетом 2:1 и стали бронзовыми призерами соревнований.

Благодаря успешному выступлению российский дуэт улучшил свое положение в мировом рейтинге.

