Россияне завоевали бронзу на престижном турнире по бадминтону

В Индонезии завершился Открытый чемпионат Индонезии по бадминтону. Россияне Иван Созонов и челябинец Владимир Иванов заняли третье место.

Россияне успешно стартовали на турнире, обыграв в первом раунде датчан Бо/Могенсен, а затем вышли в полуфинал, сообщает пресс-служба Москомспорта.

В полуфинале россияне потерпели поражение от будущих победителей турнира - индонезийской пары Ахсан/Сетиаван со счетом 2:1 и стали бронзовыми призерами соревнований.

Благодаря успешному выступлению российский дуэт улучшил свое положение в мировом рейтинге.