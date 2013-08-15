Копьеметатель Тарабин вышел в финал чемпионата мира

Россиянин Дмитрий Тарабин вышел в финал соревнований в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Спортсмен прошел квалификацию, показав хороший результат во второй попытке.

Первая попытка у Тарабина не получилась - он совершил заступ, а во второй метнул копье на 81,32 метра. Этого оказалось достаточно для того, чтобы выйти в финал.

Еще двое россиян - Алексей Товарнов и Валерий Иордан - не сумели преодолеть квалификационный барьер.

Финал соревнований в метании копья пройдет 17 августа в 18.35.