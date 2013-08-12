Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа 2013, 20:04

Спорт

Россиянин Шубенков вышел в финал бега на 100 метров с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 метров с барьерами на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Спортсмен показал лучшее время в полуфинальном забеге.

Шубенков пробежал дистанцию за 13,17 секунды, опередив на одну сотую секунды американца Дэвида Оливера.

Другой россиянин - Константин Шабанов - не смог финишировать из-за травмы, которую он получил, неудачно перепрыгнув через первый же барьер.

Финал в этой дисциплине состоится в понедельник в 21.30.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
чемпионат мира по легкой атлетике бег с барьерами

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика