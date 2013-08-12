12 августа 2013, 20:04Спорт
Россиянин Шубенков вышел в финал бега на 100 метров с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 метров с барьерами на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Спортсмен показал лучшее время в полуфинальном забеге.
Шубенков пробежал дистанцию за 13,17 секунды, опередив на одну сотую секунды американца Дэвида Оливера.
Другой россиянин - Константин Шабанов - не смог финишировать из-за травмы, которую он получил, неудачно перепрыгнув через первый же барьер.
Финал в этой дисциплине состоится в понедельник в 21.30.