Россиянин Шубенков вышел в финал бега на 100 метров с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков вышел в финал в беге на 110 метров с барьерами на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Спортсмен показал лучшее время в полуфинальном забеге.

Шубенков пробежал дистанцию за 13,17 секунды, опередив на одну сотую секунды американца Дэвида Оливера.

Другой россиянин - Константин Шабанов - не смог финишировать из-за травмы, которую он получил, неудачно перепрыгнув через первый же барьер.

Финал в этой дисциплине состоится в понедельник в 21.30.