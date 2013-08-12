Форма поиска по сайту

12 августа 2013, 13:33

Две российских бегуньи вышли в полуфинал чемпионата мира

Две россиянки - Наталья Антюх и Ирина Давыдова - преодолели квалификацию в барьерном беге на дистанции 400 метров на чемпионате мира в Москве. Обе девушки заняли третьи места в своих забегах.

Антюх прошла дистанцию за 55,29 секунды, результат Давыдовой чуть хуже - 55,45 секунды.

Лучшее время в квалификации показала спортсменка из Великобритании Перри Шэйкс-Дрэйтон - 54,42 секунды.

Еще одна россиянка - Анастасия Отт - не сумела выйти в следующий раунд, заняв пятое место в одном из предварительных забегов.

Полуфиналы в этом виде программы пройдут 13 августа в 19.05.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
чемпионат мира по легкой атлетике барьерный бег

