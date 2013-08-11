Десятиборец Шкуренев выиграл состязания по прыжкам с шестом

Россиянин Илья Шкуренев выиграл соревнования по прыжкам с шестом в десятиборье на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Атлету удался прыжок на 5,40 метра.

В своей последней попытке Шкуренев установил личный рекорд - высоту в 5,40 метра он никогда ранее не преодолевал. Вообще, эта отметка в соревнованиях десятиборцев считается "гроссмейстерской", так как вполне соответствует нормативам прыгунов с шестом, которые специализируются только на этом виде спорта.

Второе место в прыжках с шестом занял голландец Эелко Синтниколаас, а третье - американец Эштон Итон.

В общем зачете лидирует по-прежнему Итон с 7252 очками. Шкуренев занимает пятую позицию, набрав 6940 очков. Другие россияне - Артем Лукьяненко и Сергей Свиридов - занимают 14-ю и 22-ю позиции соответственно.