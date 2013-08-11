11 августа 2013, 12:00Спорт
Двое россиян вышли в полуфинал бега на 110 метров с барьерами
Россияне Сергей Шубенков и Константин Шабанов преодолели квалификацию бега на 110 метров с барьерами. Шубенков показал второе время соревнований.
Лучшее время по итогам квалификации у американца Дэвида Оливера - 13,05 секунды. Шубенков расположился на втором месте с результатом 13,16 секунды.
Шабанов финишировал с девятым результатом - 13,38 секунды.
В полуфинал прошли три победителя каждого забега и четыре спортсмена, занявшие места ниже третьего и показавшие самое быстрое время среди тех, кто не сумел квалифицироваться автоматически.
После финиша Шубенков заявил, что удовлетворен своим результатом. "Я не чувствовал легкости в ногах во время разминки, но во время забега это ощущение ушло. Мне кажется, 13,16 секунды - отличное время для утреннего забега. Оливер очень быстр, и второе место вслед за ним - прекрасный результат", - сказал спортсмен.
Полуфиналы бега на 110 метров с барьерами состоятся 12 августа в 19.05