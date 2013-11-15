Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 21:50

Спорт

Молодежная сборная России одержала победу над командой Словении

Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Словении со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече был забит в добавленное ко второму тайму время.

Победный гол забил Никитин, отличившийся на второй добавленной минуте после розыгрыша углового.

После этой победы сборная России набрала 13 очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 2.

Лидерами по потерянным очкам являются датчане, которые в гостевом матче обыграли сборную России со счетом 2:0. У них 11 очков после пяти игр.

чемпионат мира по футболу молодежная сборная России

