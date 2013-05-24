Сборная России потеряла шансы на выход в финальную стадию Euro U19

Проиграв украинцам 1:2, сборная России лишилась возможности побороться за главный приз Чемпионата Европы, среди команд не старше 19-и лет.

В Краснодаре прошли матчи 2-го тура "элитного" отборочного раунда чемпионата Европы по футболу среди юношеских команд в возрастной категории не старше 19-и лет. Сборная России, проигравшая в первом туре сверстникам из Турции - 1:2, с тем же счетом уступила и команде Украины. В первом тайме в ворота подопечных Владимира Щербака влетели два безответных мяча.

Счет открыл нападающий "жовто-блакитных" Алексей Хобленко, а вскоре его почин поддержал капитан украинцев полузащитник Владлен Юрченко. После перерыва россияне благодаря результативному удару форварда клуба "Спартак-Нальчик" Руслана Болова сократили свое отставание до минимума, однако большего добиться не смогли. В результате наши футболисты распрощались с надеждами выйти в решающую стадию турнира. По всей вероятности, из нашего квартета пропуск в финальную часть Euro U19 добудет турецкая команда, вышедшая после второго тура в единоличные лидеры.

В своем втором матче турки разгромили сборную Италии – 5:1 и набрали 6 очков. В матчах заключительного игрового дня (3-го тура) 27 мая турки встретятся с украинцами, а россиян ждет свидание со "Скуадрой Адзуррой". Для того, чтобы стать победителем группы, и соответственно завоевать право на поездку в Литву, где в июле пройдут матчи финальной стадии Euro U19, "потомкам янычар" достаточно сыграть со сборной Украины вничью.

Андрей Ярков