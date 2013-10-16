Москва примет Чемпионат Европы по шорт-треку в 2016 году

Чемпионат Европы по шорт-треку 2016 года состоится в Москве. Официальное утверждение столицы России в качестве места проведения первенства континента состоится позднее.

Соревнования пройдут с 22 по 24 января 2016 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Организовывать состязания будет Российский союз конькобежцев.

Отметим, что в шорт-треке выступает трехкратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан.