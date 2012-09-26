Акция по раздельному сбору мусора проходит в центре Москвы

Акция "Пакеты, сдавайтесь" по раздельному сбору мусора проходит по шести адресам в центре Москвы. В ходе эксперимента организаторы решили сначала приучить москвичей сдавать бумажные пакеты из-под соков, молока и других напитков.

По словам пресс-секретаря префекта Центрального округа Павла Большунова, если акция окажется удачной, продолжением эксперимента по раздельному сбору мусора будут акции по сбору пластмассы, а затем и металлических банок.

В течение двух недель бумажные пакеты в ЦАО можно приносить и сдавать в специальные мобильные пункты - автомобили марки Volkswagen с символикой акции "Пакеты, сдавайтесь".

Машины принимают упаковку на каждом месте стоянки в течение одной недели (выходной – среда). С 7.00 до 20.00 у метро и с 10.00 до 20.00 у супермаркетов и торговых центров.

С 24 по 30 сентября ежедневно, кроме 26 сентября, использованную бумажную упаковку принимают в Центральном округе столицы по следующим адресам: Страстной бульвар, д. 6, Мясницкая улица, д. 26, и Нижняя Радищевская, д. 5, стр. 1.

С 1 по 7 октября, кроме 3 октября, пакеты с удовольствием заберут в мобильном пункте на Старой площади, на Грузинском валу, д. 31 и на улице Шаболовка, д. 2.