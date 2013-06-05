05 июня 2013, 10:55Экономика
На ремонт дорог в Подмосковье выделят 8 млрд рублей
Бюджет на ремонт дорог в Московской области увеличен до 8 миллиардов рублей. Об этом заявил врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.
"В Москве на ремонт дорог ежегодно выделяется 12 миллиардов рублей, а в Подмосковье – 5 миллиардов. Это при том, что протяженность дорог в Москве значительно меньше. Поэтому мы приняли решение увеличить бюджет на ремонт дорог", - пояснил Воробьев.
Ранее сообщалось о том, что финансирование ремонта дорог увеличится вдвое – до 10 миллиардов.