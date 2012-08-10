Российский боксер Давид Айрапетян завоевал бронзу Олимпиады

Российский боксер Давид Айрапетян, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, стал бронзовым призером Олимпийских игр, сообщает Sports.ru

В полуфинале наш спортсмен уступил таиландцу Као Понгпрайону со счетом 12:13 и завершил свое выступление на турнире. Противником тайского боксера в бою за олимпийское золото станет китаец Шимин Чжу, который сумел одолеть представителя Ирландии Пэдди Барнса.

Напомним, что в боксе поединок за третье место не проводится и бронзовые медали получают оба спортсмена, уступившие в полуфинале.

Завоеванная Айрапетяном бронза стала первой наградой, которую выиграли российские боксеры на Олимпийских играх в Лондоне.