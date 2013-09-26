Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2013, 19:38

Безопасность

Кинологи не нашли бомбу в ТЦ на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов не нашли бомбу в торговом центре в ЮЗАО, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД. По словам представителя ведомства, здание обследовали кинологи с собаками, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Днем в четверг, 26 сентября, полиция эвакуировала посетителей и сотрудников торгового центра на юго-западе Москвы из-за звонка о бомбе. Сообщение о взрывном устройстве в здании на Старокачаловской улице в Северном Бутове поступило на пульт дежурного около 15 часов.

бомбы эвакуация кинологи чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика