Кинологи не нашли бомбу в ТЦ на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов не нашли бомбу в торговом центре в ЮЗАО, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД. По словам представителя ведомства, здание обследовали кинологи с собаками, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Днем в четверг, 26 сентября, полиция эвакуировала посетителей и сотрудников торгового центра на юго-западе Москвы из-за звонка о бомбе. Сообщение о взрывном устройстве в здании на Старокачаловской улице в Северном Бутове поступило на пульт дежурного около 15 часов.