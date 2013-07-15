15 июля 2013, 10:17Безопасность
На востоке Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ
Во время проведении земляных работ на востоке Москвы рабочие обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
"Эхо войны" было найдено при вывозе грунта на Уральской улице, у дома № 1А.
"После осмотра предмета инженерно-саперным отрядом, выяснено, что это авиабомба 100 мм калибра, без взрывателя, полая", - говорится в сообщении.
Снаряд вывезен сотрудниками инженерно-саперного отряда, которые утилизируют его в безопасном месте.
Напомним, в начале июля на востоке Москвы рабочие также обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны.
