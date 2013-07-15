Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2013, 10:17

Безопасность

На востоке Москвы обнаружен снаряд времен ВОВ

Во время проведении земляных работ на востоке Москвы рабочие обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"Эхо войны" было найдено при вывозе грунта на Уральской улице, у дома № 1А.

"После осмотра предмета инженерно-саперным отрядом, выяснено, что это авиабомба 100 мм калибра, без взрывателя, полая", - говорится в сообщении.

Снаряд вывезен сотрудниками инженерно-саперного отряда, которые утилизируют его в безопасном месте.

Напомним, в начале июля на востоке Москвы рабочие также обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны.

Сайты по теме


бомбы саперы снаряды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика