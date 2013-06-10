13 сообщений о подозрительных предметах поступило в полицию за сутки

За минувшие сутки в отделения столичной полиции поступило 13 сообщений о заложенных взрывных устройствах.

"За прошедшие сутки на службу "02" и другие подразделения поступило 13 сообщений о подозрительных предметах. По всем указанным адресам проводились проверки с применением служебных собак", - сообщили M24.ru представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Как отметил собеседник, ни по одному из вызовов взрывчатые вещества обнаружены не были.