09 августа 2013, 14:07

Безопасность

Сообщение о бомбе в здании на Большой Ордынке оказалось ложным

Сообщение об угрозе взрыва в офисном здании на Большой Ордынке не подтвердилось. В ходе проверки полицейские и кинологи не обнаружили взрывных устройств.

Напомним, сегодня около 11.40 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенной бомбе в здании по адресу: Большая Ордынка, 21.

Из оцепленного здания были эвакуированы сотрудники офисов. В настоящее время все они вернулись на рабочие места.

бомбы телефонный терроризм угроза взрыва чп

