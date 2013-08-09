Сообщение о бомбе в здании на Большой Ордынке оказалось ложным

Сообщение об угрозе взрыва в офисном здании на Большой Ордынке не подтвердилось. В ходе проверки полицейские и кинологи не обнаружили взрывных устройств.

Напомним, сегодня около 11.40 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенной бомбе в здании по адресу: Большая Ордынка, 21.

Из оцепленного здания были эвакуированы сотрудники офисов. В настоящее время все они вернулись на рабочие места.